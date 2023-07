Apróságnak tűnhet, de az egykori sztárfocista nagyon szégyelli a dolgot.

David Beckham hajának története legalább annyira ismert, mint a futballban elért sikerei, éppen ezért időről időre újra előkerül, milyen frizurák mellett tette le a voksát az évek során. Az angol válogatott egykori csapatkapitányának tökéletes hajvágásairól több összeállítást is lehet találni az interneten, arról azonban már kevesebb szó esik, hogy a divatvilágban is taroló korábbi sztársportoló milyen baklövéseket követett el.

Olyan séró is van, amit Beckham nagyon megbánt. Mégpedig azt, amelyiket két nappal azelőtt csináltatta, hogy találkozott volna Nelson Mandelával 2003 májusában.

A családommal utaztam el, és Victoria egyik barátja is velünk tartott, aki fodrász. Megkérdeztem hát tőle, hogy tudna-e valamit csinálni a hajammal, mire megkérdezte, hogy akarok-e fejfonást. Rá is vágtam, hogy persze, pedig nem tudtam, milyen is az. Fájdalmas volt, ahogy készült, de tetszett nekem. Amikor az emberek megkérdezik tőlem, megbántam-e valamelyik frizurát, amit valaha bevállaltam, azt mondom, hogy egyiket se, de ha mégis választani kell, akkor ez a fejfonás az, amit kicsit szégyellek. Szombaton csináltattam, aztán hétfőn Dél-Afrikába utaztam egy focimeccs miatt, és Nelson Mandelával is volt lehetőségem találkozni. Nagyon bánom, hogy ilyen hajjal szerepelek a képen, ami akkor készült, amikor éppen egymás kezét fogtuk