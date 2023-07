Kibérelhetik rajongói a domina pankrátort.

Lelkileg és anyagilag is megviselte néhány hónappal ezelőtti viharos szakítása Szabó Franciskát, aki most mindent igyekszik megtenni annak érdekében, hogy egyedül, egy új városban építse fel életét az Egyesült Államokban. Az Exatlon Hungary egykori Bajnokának kapcsolata az amerikai párjával tündérmesébe illően kezdődött, és már a családalapítást fontolgatták, amikor az U23-as cselgáncs-Európa-bajnok megismerte a férfi igazi arcát, és jobbnak látta, ha elmenekül a közös élettől. A kapcsolatba közel 10 millió forintot fektetett be, ezért most kőkeményen dolgozik azért, hogy anyagilag újra megizmosodjon.

Szabó jelenleg Miamiban él, és domina pankrátorként keresi a kenyerét. Mint kiderült, az izmos, kerek idomokkal megáldott sportolónő egy OnlyFans-oldalt is indított, ahová korhatáros tartalmakat ugyan nem posztol, de a bevétele havonta egymillió forintra rúg.

Fétis és domina tartalmakat teszek fel, így is havonta egymillió forintos bevételem van. De nem ez a nagy pénz, hanem hogy feláldozva a szabad hétvégéimet, rajongók kibérelhetnek, meghívnak, lefoglalnak mint domina pankrátor. Emiatt több száz kilométert utazom hétvégente, de megéri. És ha összeszedem magam anyagilag, akkor megvalósítom a következő álmomat, és elindul a saját ruhabrandem!

– újságolta az Exatlon sztárja a Ripostnak.

