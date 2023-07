Közel egy éve foglalt a szíve.

Egy 20 éves barna hajú szépség rabolta el Szabó Gábor, azaz Pumped Gabo szívét. A testépítő influenszer csaknem egy évvel ezelőtt, pontosabban a tavaly augusztusban megrendezett Sziget Fesztiválon ismerkedett meg szerelmével, ám arról, hogy eltalálta ámor nyila, egészen eddig nem nyilatkozott.

A fiatal híresség, akinek furcsa tánca, amelyet nyolc éve a Balaton Soundon veretett, lassan tananyag lesz, nagy nőcsábász hírében áll, ám leszögezte: már nem gyűjti a skalpokat.

Van barátnőm! Egy éve, a Szigeten ismerkedtünk meg, és azóta is tart a dolog. Most is itt van velem, 20 éves, barna hajú, szép, és éppen felmos nálam