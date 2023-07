Most először jelentkezett be kórházba kerülése óta.

Fotó: James Devaney / Getty Images

Visszatért az Instagramra Madonna, akit két héttel ezelőtt kellett kórházba szállítani, miután elkapott egy súlyos bakteriális fertőzést. Az énekesnőre eszméletlenül találtak rá az otthonában, egy darabig pedig intenzív osztályon is kezelték.

Állapota azóta sokat javult, nemrég hazaengedték, a minap pedig New York utcáin fotózták le barátnőjével sétálgatva. A képek láttán a rajongói megnyugodtak, hiszen a popsztár egészen jókedvűnek tűnt, most pedig ezt saját maga is megerősítette a közösségi oldalán megosztott bejegyzésében.

Köszönöm a pozitív energiátokat, az imáitokat és a jobbulást szorgalmazó üzeneteiteket. Érzem a felém áramló szeretetet. Már a gyógyulás útjára léptem, és elképesztően hálás vagyok az életem összes áldásáért. A kórházban felébredve az első gondolatom a gyermekeim voltak, a második, hogy nem akarok senkinek sem csalódást okozni, akik jegyet vettek a turnémra. Nem akarom cserben hagyni azokat az embereket, akik fáradhatatlanul dolgoztak velem az elmúlt hónapokban, hogy elkészíthessük a műsoromat. Utálok bárkit is elkeseríteni. Most az egészségemre és a megerősödésemre koncentrálok, és megígérem, visszatérek, amilyen hamar csak tudok. Jelenlegi terveim szerint átidőzítjük az észak-amerikai turnéállomásokat, és októberben Európában kezdek. Nem is lehetnék ennél hálásabb a törődésetekért és a támogatásotokért!

– írta Madonna, aki egy szelfit is csatolt szöveges posztja mellé.