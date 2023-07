Minden szögből megmutatta alakját.

Fotó: Instagram/horvath_greta_official

Videón mutatta meg látványos fogyását Horváth Gréta. Az Ázsia Expressz korábbi győztese az egészsége érdekében 2021 októberében fogott teljes életmódváltásba. Annak pedig, hogy elkezdett odafigyelni arra, mit eszik – egy saját diétát talált ki magának –, és rendszeresen sportolt is, hamar meglátszott az eredménye. Az influenszerről, aki azért változtatott életén, mert inzulinrezisztenciát állapítottak meg nála, csak úgy leolvadtak a kilók: mostanra több mint 20 kilót sikerült leadnia, vonzóan karcsú alakjára pedig nagyon büszke. Ezt bizonyítja az is, hogy az Instagramon egy filter nélküli videót is mutatott arról, hogy néz ki most.

Szeretném, ha Te is bíznál magadban, mert én nagyon-nagyon lentről indultam. Ez legyen egy motiváció neked, ahogy engem is motivált anyukám: »Csináld meg magad! Ne foglalkozz semmi mással, ez a te időd, és hiszek benned!«

– fűzte a videóhoz az influenszer, hozzátéve, voltak közben nehézségek, amelyek miatt fel akarta adni az életmódváltást. Horváth egyébként azt sem tagadja, hogy a fogyás és a korábbi várandóssága miatt lóg a hasán a bőr, ezért hamarosan kés alá fekszik. Erről fotót itt láthat.

Követői el is árasztották kommentekkel. Horváth hozzászólásban azt is elárulta, hogy:

Rengeteg buta diétát csináltam, rosszul! Jojóztam sokat! Kezdd el, és jobb lesz minden! Sírtam én is sokat, de nem hagytam elveszni egy napot sem.

Az Instagramon nyomon lehetett követni az egygyermekes anyuka életmódváltását. Ez a felvétel például 2021 novemberében készült róla: