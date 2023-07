Követői egy igazi hősnek tartják.

Vajna Tímea sosem titkolta, hogy endometriózissal küzd. E betegség miatt jóval küzdelmesebb számára a gyermekvállalás, tavaly októberben ráadásul a 40. életévét is betöltötte, ami tovább csökkenti esélyeit, de nem adja fel: az Egyesült Államokban élő modell-üzletasszony mindent igyekszik megtenni annak érdekében, hogy anya lehessen. Erről árulkodik az a friss bejegyzés is, amelyet az Instagram-oldalán tett közzé: a Reels-videóban többek között az is látható, hogy az endometriózis miatt műteni kellett, ám laparoszkópos beavatkozásnak két hét után már nyoma sincs. Vajna petesejtleszíváson is átesett.

Fájdalmas és lelkileg megterhelő, de sajnos 40 éves lettem... később szívesen mesélek a tapasztalataimról, hogy erőt adjak másoknak

– üzente a videóban Andy Vajna özvegye, aki több olyan felvételt is bevágott a videóba, ami a kórházban készült róla.

Azért osztom meg, mik történnek velem, hogy minél több nőnek erőt adjak, akik hasonló cipőben járnak. Bár valószínűleg, ha tudtam volna fiatalon gyereket szülni, és nem 40 felett kapkodni, akkor minden más lett volna és egyszerűbb, de hát így hozta az élet... Ezért minden nőnek azt tanácsolom, hogy 35 éves kora előtt fagyassza le a petesejtjeit biztonságképp, mert ki tudja, hogyan alakul a párkapcsolata, munkája, élete... Ha nekem is javasolta volna valaki, akkor valószínűleg nem itt lennék, és nem mennék keresztül ennyi küzdelmen, fájdalmakon és lelki megterhelésen... De mi, nők igazi harcosok vagyunk!

– írta Vajna Tímea.