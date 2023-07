Rendesen felvették a harcot a ráncok ellen.

Szinte egy szempillantás alatt telt el 25 év a Szex és New York című sorozat premiere óta, a szereplők, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Kim Cattrall és Kristin Davis pedig látszólag nem sokat változtak. Egy New York-i plasztikai sebész, dr. Richard Westreich azonban úgy véli, nem mindegyik színésznő „öregedett meg méltóságteljesen”: a szakember szerint szemmel látható, hogy a botox mellett más szépészeti beavatkozásokat is bevállaltak.

Westreich becslése szerint a színésznők körülbelül 320 ezer dollárt (106,8 millió forintot) költhettek kozmetikai kezelésekre, ráncaik finomítására.

A főszereplőt, Carrie Bradshaw-t alakító Sarah Jessica Parker a sebész szerint biztosan volt egy orrműtétje, és az ajkait is feltöltette. A szakember úgy becsüli, évente 4 ezer dollárt (1,3 millió forintot) költhetett a kevésbé látványos beavatkozásokra az elmúlt több mint 20 évben, de a botoxot nem vitte túlzásba. SJP egyébként nemrég azt nyilatkozta, hogy már bánja, hogy nem volt arcplasztikája.

Az orvos szerint Kim Cattrall, azaz Samantha Jones többször feküdt kés alá. Jól látható duzzadt arcán a sok töltés. A színésznő egy alkalommal meg is védte magát: azt mondta, azért botoxoltat, mert nagyon küzd az öregedés ellen. Westreich szerint évi mintegy 5 ezer dollárt (1,6 millió forintot) költött ránctalanításra.

Míg a Miranda Hobbes-t alakító Cynthya Nixon esetében nem mondható biztosra, hogy botoxoltatott, addig Kristin Davis, azaz Charlotte York bevallotta, hogy fiatalító kezeléseket vett igénybe. A plasztikai sebész szerint túl van egy orrműtéten is.

(via New York Post)