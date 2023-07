Egy luxusjachton pihentek, a lesifotósok több felvételt is készítettek róluk.

A minap még Shakirával bulizott együtt, a hétvégét azonban már egy teniszezőnővel és egy mexikói színésznővel tölti egy luxusyachton Lewis Hamilton. A hétszeres Formula–1-es világbajnok Ibizán pihen, miután harmadik lett a múlt hétvégi Brit Nagydíjon.

A 38 éves autóversenyző szemmel láthatóan nagyon élvezi a kiruccanást, főleg, hogy két vonzó hölgy is kellemes társaságot nyújt neki: a The Sun című brit napilap szerint a 20 éves teniszjátékos, Jenny Stray Spetalen és a 33 éves színésznő, Eiza Gonzalez is vele van.

Lewis Hamilton, Eiza Gonzalez ve Jenny Stray Spetalen ile Ibiza'da tatilde. pic.twitter.com/oGvJBQtFYS — NF Formula (@NFFormula) July 14, 2023

Azt nem lehet tudni, hogy Shakira is a jachton tartózkodik-e. Egyelőre nem is szólaltak meg az állítólagos románcukkal kapcsolatban.