Hollywood Londonba költözött!

Fotó: instagram

Kiugróan megnőtt az egy négyzetméterre jutó hírességek száma a hétvégén Wimbledonban, a nagy múltú tenisztornát ugyanis tucatnyi sztár követte végig élőben a lelátókról.

Természetesen ellátogatott az eseményre Katalin hercegné, de lencsevégre kapták Emma Watsont is, miközben régi barátjával, Lewis Capaldi énekessel beszélgetett. Szintén feltűnt a dél-londoni sportpályán többek közt az Emily Párizsban sztárja, Philippine Leroy-Beaulieu, Ariana Grande, Andrew Garfield, Tom Hiddleston és a Bridgertonból is ismert Jonathan Bailey is, Brad Pitt, Daniel Craig, Rachel Weisz, Idris Elba, ahogy Nick Jonas és felesége, Priyanka Chopra, valamint a hamarosan mozikba kerülő Barbie színésznője, Issa Rae is – ő miben másban, nyilvánvalóan rózsaszínben érkezett.