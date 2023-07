Attól még, hogy az apád király, neki is bérleti díjat kell fizetnie – gondolta Vilmos herceg, de ezúttal nem talált megértésre koronás felmenőjénél. A balhé epicentrumában a walesi Llwynywermod birtok áll, amely II. Erzsébet halála után Vilmosra szállt, aki úgy döntött, az ott álló három hálószobás házat bérlőknek adja ki.

A gond csak az, hogy III. Károly még walesi hercegként az évek alatt rendesen ráfüggött a természetvédelmi területen álló vendégházra, és minden nyáron két hetet töltött ott.

A lehetőség most is adott számára, csak ezentúl neki is bérleti díjat kell fizetnie, ha ott akar lazítani.

Az uralkodó a hírek szerint „összezavarodott” és „rendkívül csalódott” fia húzása miatt. Ráadásul Vilmos, az új walesi herceg közölte vele, hogy szeptemberig a személyes tárgyait vitesse el a vendégházból, ahová hamarosan más vendégek is érkeznek majd.

Ez üzlet, nem személyes ügy.

(Via New York Post)