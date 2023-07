A forgatás előtt meg is kereste.

A hvg.hu szúrta ki, hogy Fenyő Iván korábban D. Tóth Kriszta Elviszlek magammalcímű műsorában mesélt arról, hogy több külföldi álomszerephez is nagyon közel került, ám ezek végül – különböző okokból – meghiúsultak. A színész az adásban az Oppenheimer című filmet is megemlítette, amely éppen ezen a héten, pontosabban július 21-én kerül a mozikba. Mint kiderült, a színészt maga a rendező, Christopher Nolan kereste meg, miután látott róla egy anyagot. Fenyőt a castingra is behívták, ám arra nem tudott elmenni, mert elkapta a koronavírust.

A külföldi agent-em megkeresett, hogy a Christopher Nolan látott rólam egy anyagot és az ő legújabb filmjébe castingoljak neki 7-8 oldalas jeleneteket. Csak éppen otthon feküdtem kérdőjeles covidosan, féllázasan (...) Nem tudtam semmilyen partnerrel eljátszatni, mert nem akartam senkit beengedni, magamat vettem fel hidegrázással, felöltözve...

– mesélte a színész, aki elmondása szerint el tudta engedni, hogy nem kapta meg a szerepet.

Fenyő az alábbi adásban 38:45-től beszél a Nolan-filmről, ám azt, hogy konkrétan melyik karaktert alakította volna, azt nem mondta el.

Az Oppenheimer szereplőgárdájában egy magyar színész is helyet kapott: Haumann Máté játssza a magyar tudóst, Szilárd Leót. De Fenyő Iván is szerepelt már nagy hollywoodi produkcióban: a Bőrnyakúak című filmben láthattuk őt.