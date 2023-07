Kemény véleményt fogalmazott meg.

Pásztor Anna mindig is ismert volt őszinteségéről, és arról, hogy meg meri mutatni magát mindenféle burok és páncélzat nélkül. Az Anna and the Barbies énekesnője a legnagyobb tabutémákról is bátran beszél: korábban azt is elárulta, hogy exével nyitott kapcsolatban éltek, és hogy gyengéje a szép férfi kéz. Az énekesnő a véleményét sem rejti véka alá. Legutóbb a Balatonról mondta el, mit gondol.

A kétgyermekes anyuka nem igazán szereti a strandokat, így a magyar tengerért sincs oda.

Én nem nagyon szeretem a strandokat. Van ez a zsizsi, minden ragad, brutálisan drága, cserébe beleeresztheted magad egy közös DNS-katyvaszba, amit Balatonnak hívnak. Amikor kicsi voltam, akkor is ugrottam egy fejest, a Balaton közepéig kiúsztam, és akkor ott tök jól elvoltam

– magyarázta az énekesnő a Saras tócsákban ugrálni című YouTube-műsorban, amelyet a Femcafé szemlézett.