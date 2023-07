Fotók is készültek a zenészről.

Szerda este a Puskás Arénában lépett fel a Guns N'Roses, koncertjükre pedig számos híresség is ellátogatott. A hazai sztárok közül többek közt Till Attila, Hajdú Péter és Epres Panni is élőben hallotta a legendás rockslágereket, de egy világsztár is tiszteletét tette az eseményen: Alice Coopert kiszúrták az éles szemű rajongók a helyszínen.

A zenész látszólag nagyon élvezte kollégái buliját, végig mosolyogva nézte Axl Rosékat a színpadon – bár könnyen lehet, hogy kicsit azért fájt a szíve, hiszen az előtte való nap ő is együttesével szórakoztatta volna a budapestieket, a Hollywood Vampires azonban teljesen váratlanul, a kezdés előtt pár órával lemondta a fellépésüket Johnny Depp rosszullétére hivatkozva. A szervezők azóta már tárgyalnak a pótidőpontról.