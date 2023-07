Nem mindenkinek tetszenek a műtermi képek.

Tóth Andi hamarosan piacra dobja Backoff névre keresztelt ruhamárkáját, melynek nemrég egy külön Instagram-oldalt is indított. Az X-Faktor és a Dancing With The Stars korábbi győztese itt mutatja meg, milyen ruhadarabokat kínál eladásra. A visszavonult énekesnő az általa tervezett öltözékeket maga is előszeretettel népszerűsíti – a kampányfotózáson is modellt állt, az egyik szettben például így néz ki:

A fekete melegítőnadrághoz csupán egy melltartót húzott, ezért jól látható, milyen kockás a hasa a sok edzéstől. Voltak, akik dicsérték is emiatt, másoknak azonban nem az izmok szúrtak szemet, hanem az edzőcipő, amelyet Tóth visel a felvételeken.

Nagyon király, de az a cipő számomra borzalmas, nagyon igénytelennek tűnik.

A cipő olyan, mintha kukázva lett volna... ja meg amúgy megfésülködhetnél néha...

Komolyan, nem lehet eldönteni, hogy ő most férfias nő vagy egy nőies férfi... bocs

– jegyezték meg páran Tóthnak.