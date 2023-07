Tátott szájjal bámulták.

Az Activity legutóbbi adásában Bódi Sylvi egyik legendás fotózása is szóba került, miután a játékmester, Járai Máté emlegetni kezdte azt. A Jászai Mari-díjas színész kérésére az egykori modell elmesélte: egy alkalommal éppen vonzó fotókat készítettek róla a Tropicariumban, amikor kicsit megcsúsztak a stábbal, és váratlanul másokat is beengedtek a fotózás helyszínére. Az áttetsző bikiniben pózoló Bódi alatt egy ovis csapat is megjelent.

Az a Tropicariumban volt. Nem volt elég idő, meg az állatok alvási rendjéhez kellett igazodni. Engem aztán rögtön meztelenre vetkőztettek... aztán annyira megcsúsztunk, hogy jött egy óvodáscsoport. Én konkrétan a pálmafán lógtam egy átlátszó bikiniben. Csüngtem, mint egy Jane a pálmafán. Megérkeztek a kicsik, és tátott szájjal néztek

– mesélte Bódi Sylvi, mire Járai Máté hozzátette:

„Azok a drága gyerekek azóta dadognak, de biztos nagyon jó látvány lehetett.”

Schobert Norbi sem hagyta szó nélkül a dolgot. A fitneszguru megjegyezte: „Lettem volna ott pálmafa...“.

(via nlc)