Nem éppen szégyenlős!

Fotó: Nbc / Getty Images Hungary

A 44 éves valóságshow-hős másfél hónapja jelentette be, hogy férjével, Travis Barkerrel szülői örömök elé néznek. Mostanra az is kiderült, milyen nemű lesz a Kardashian–Jenner klán legújabb jövevénye, sőt a szülők már most tudni vélik, milyen nevet adnak majd a csöppségnek. A Blink-182 dobosának egyébként egy fia és egy lánya, Kardashiannak pedig szintén egy lánya, valamint két kisfia van.

A kismama láthatóan teljesen kivirult a várandóssága alatt, és imád olyan ruhákat választani, amik kiemelik egyre csak gömbölyödő pocakját. Még Rihanna is megirigyelné azt a merészséget, amit az édesanya bevállal mostani szettjével. Íme: