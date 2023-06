Együtt örült a család.

Tovább bővül a Kardashian-Jenner klán, újra állapotos Kourtney Kardashian. A reality-sztár nemrég különösen kreatív módon, egy Blink-182 videóklip-jelenetre reflektálva jelentette be, hogy Travis Barkerrel első közös gyermeküket hordja a szíve alatt, most pedig a gender reveal-, azaz a nembejelentő bulit is megtartották.

A házaspár egységesen fehérbe öltözve, egy dobfelszerelés mögött ülve várta, hogy a kilőtt konfettik színe elárulja, kisfiú vagy kislány lesz-e születendő gyermekük. Barker dóbszólója után egy emberként kezdett újjongani a vendégsereg, kiderült,

kisfiú érkezik a családba.

Barkernek egyébként egy fia és egy lánya, Kardashiannak pedig szintén egy lánya, valamint két kisfia van. Legutoljára egyébként szintén fiú babák születését ünnepelhették a valóságshow-hős nővérek, Khloénak tavaly nyáron született kisfia, Kylie Jennernek pedig pár hónnap azelőtt, 2022. februárjában.