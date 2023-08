Az X-Faktor balhés versenyzője, Hörcher László és VV Piros is feltűnik az új évadban.

Történelmet ír A Konyhafőnök című műsor, amelynek augusztus 21-én startol el a jubileumi évada. Immáron tizedik alkalommal mutathatják meg az amatőr hobbiszakácsok, hogy helyük van az RTL gasztrorealityjében, ám a civil versenyzőjelölteknek ezúttal nehezebb dolguk lesz, mint valaha, a zsűri, azaz Fördős Zé, Sárközi Ákos és Rácz Jenő ugyanis rengeteg csavart főzött ki a tizedik évadra.

Idén a séfek is kupáért küzdenek – akinek a versenyzője nyer a fináléban, megnyeri az aranykupát –, de balhés újítások is várhatóak a konyhában. Lesz egy aranygomb is: aki főzésével meggyőzi a zsűri valamelyik tagját, és valamelyikük megnyomja az aranygombot, nincs farmerkötény, hanem egyből piros vagy kék kötényben találhatja magát a versenyző, azaz azonnal az egyik séf csapatába kerül. A versenyzőket egy másik újítás is érinti, a „hirtelen halál”, ami óriási balhékat rejt magában. Aki esetleg csúnyán rakja le a villát, vagy nem néz szembe rendesen a szálkákkal, véletlenül kemény a rizottója, nem lesz esélye javítani: már a főzés közben is távozhatnak versenyzők, a zsűri bárkit bármikor kiszórhat, amikor csak kedve tartja, olvasható az RTL közleményében.

A fekete kötényt is bevezetik, ami azoknak a versenyzőknek jár, akik még ugyan kapnak lehetőséget, de a pallos ott fog lógni a fejük felett. Fördős Zé szerint „akinek ilyen színű kötény lesz a nyakában, az nagyon megszívja”.

A győztes idén 10 millió forintot vihet el. A jubileumi évad augusztus 21-től látható az RTL műsorán.