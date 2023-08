Nem szereti a szagát sem.

Ma kezdődikA Konyhafőnökjubileumi évada , melyben a ValóVilág 11. szériájának egyik játékosa, VV Piros, azaz Varga Piroska is feltűnik. Az egykori villalakó azért jelentkezett a gasztro-realitybe, mert meg szeretné mutatni, hogy sokkal több van benne, mint amit a valóságshowban láthattak a tévénézők.

Elég hamar kiestem ott, úgyhogy nagyon remélem, hogy itt sokkal tovább eljutok. És tényleg bizonyítani szeretnék magamnak is, a nézőknek is, a zsűrinek meg mindenképpen. Ez egy hatalmas lehetőség, hogy ilyen séfek között tudok tanulni és fejlődni, úgyhogy én nagyon izgatottan várom. (...) Nekem az egész verseny egy nagy kihívás lesz. (...) Remélem, hogy most már nem mint VV Piros, hanem mint Varga Piroska fognak ismerni