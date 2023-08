Erre nem számítottak.

Fotó: instagram

Instagram oldalán is felköszöntötte születésnapos feleségét Ryan Reynolds. A színész kedves képválogatása mellett romantikus, sőt egyenesen megható sorokat osztott meg Blake Lively-nek intézve, aki tegnap töltötte be 36. életévét.

„Az egyetlen dolog, ami ezen a világon visszavonhatatlanul az enyém, az a szeretet, a megbecsülés és az aggódás, amit iránta érzek. A Hold is miattad ragyog” – olvasható Reynolds bejegyzésében, ami meglehetősen összezavarta követőit, a sztárpár ugyanis általában minden alkalmat megragad, hogy egymást ugrassák a neten, így sokan nem is értették, hol maradtak most a vicces beszólások, vagy a vállalhatatlanul elszúrt fotók.

„Mi folyik itt? Ez tényleg nem egy megborult szülinapi poszt!”

„Hűha. Minden fotón rajtahagytad az arcát. Ez aztán a komoly szerelem” – szúrták ki a rajongók, de még a Facebook hivatalos oldala sem bírta ki kommentelés nékül: