Hatalmas tortával lepte meg kedvesét.

Közel egy éve már, hogy Szabó András Csutira újra rátalált a szerelem Sudár Bianka személyében. Az üzletember és párja azóta már össze is költöztek, nemrégiben pedig Párizsba mentek el egy romantikus nyaralásra, ahol az ottani Disneylandbe is tettek egy kitérőt. Bár a szerelmesek kapcsolata rendkívül harmonikus, sokakat mégis meglepetésként érhetett Csuti legutóbbi kijelentése, mely szerint ha ilyen jól haladnak a dolgok, még szintet is léphet a kapcsolatuk. Vagyis akár már az eljegyzés gondolatával is eljátszhatott, legalábbis erre enged következtetni friss nyilatkozata.

Mostani bejegyzése is arról árulkodik, hogy továbbra is töretlen köztük a szeretet és az összhang. Vízpart mellett, barátaik körében ünnepelték meg a fiatal lány 26. születésnapját.

Isten éltessen, drága kis angyalkám! Köszönöm, hogy vagy nekem, nagyon szeretlek!

– köszöntötte fel kedvesét Csuti az Instagram-posztjában.