A 19 éves Soriah Abraham kezdetben videókat látott másokról, akik egy olyan alkalmazást használtak, amely lehetővé tette számukra, hogy ingyen lakjanak mások otthonában szerte a világon, amennyiben a tulajdonosok háziállataira vigyáztak. A fiatal lány 2022 októberében költözött Londonba, hogy a University for the Creative Arts divattervezői szakán tanulhasson, és le is töltötte a háziállatokat felügyelő applikációt.

Elkezdett kiskedvencekre vigyázni lakóhelye környékén, hogy jó értékeléseket gyűjtsön össze, így könnyedén biztosíthatott magának más országokban is munkát a nyári szünetben. Idén júniusban fejezte be az egyetem első évét, és elkezdett állatokra felügyelni, hogy aztán két hónapon keresztül ellátogathasson többek közt Németországba, Svájcba és Amszterdamba. Európai utazása során pedig csakis ételre és tömegközlekedésre kellett költenie a találékony fiatalnak.