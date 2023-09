Csúcsformában van az énekesnő.

Rúzsa Magdi hármas ikrei elképesztően gyorsan nőnek, amellyel kapcsolatban nem rég bevallotta, hogy nem csak hatalmas öröm jár, hanem egyben kőkemény feladat is megbirkózni. Az édesanya ettől függetlenül remekül veszi az akadályokat, ugyanis mostanra visszatért a színpadra, és legutóbbi posztjából az is kiderült, hogy az edzéseket is beiktatta a napjaiba. Rajongói pedig nem győznek gratulálni az énekesnőnek, amiért háromgyerekes anyaként ilyen kirobbanó formának örvend.

„Gratulálok, 3 gyermek után ilyen csinosnak lenni, nem semmi! És energiád is jut magadra, követendő példa” – írta az egyik hozzászóló.

„Le a kalappal előtted, három gyermeket nevelsz és mellette fellépéseket is vállalsz!” – jött rá egy másik komment.

„Mekkora mákod van – annak ellenére, hogy nyilván edzel is –, de hogy ilyen testi adottságokkal rendelkezel. Meg sem lehet mondani hogy szültél, azt meg pláne nem hogy hármat” – fogalmazott egy harmadik.

(via Ripost)