Ő is felhúzza a tánccipőt.

Kedd este egy sajtótájékoztató keretén belül jelentették be a Dancing with the Stars új, negyedik évadának szereplőit, akik közt szerepel Krausz Gábor is. A Séfek séfe ítésze elárulta, hogy került partnere, Mikes Anna mellé, aki szerinte a legjobbat fogja majd kihozni belőle.

„Amikor felhívtak ezzel a műsorral kapcsolatban, akkor nem lepődtem meg, mert eddig minden évben kerestek – és minden évben csípőből nemet mondtam. Most máshogy alakultak a dolgok, és úgy voltam vele, hogy ha most nem, akkor soha. Egyébként egy picit mindig is érdekelt, kíváncsi voltam, úgyhogy belecsapunk. Nem lepődtem meg, amikor Anna lépett be az ajtón, őt érzem a legközelebb a személyiségemhez” – kezdte a sztárséf, hozzátéve: abszolút idegen terep ez számára, így nagyon számít profi táncos partnere segítségére.

„Nagyon visszahúzódó vagyok, én nem szeretek szerepelni. Szégyenlős vagyok, főleg emberek előtt, főleg élő adásban, viszont a másik oldalon meg, amit elvállalok, azt száz százalékosan meg akarom csinálni” – mesélte Krausz, aki azt ígéri, motiváltan, alázattal indul neki a műsornak, és igyekszik majd bizonyítani.