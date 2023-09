Szövevényes történet.

Nem mindennapi esetről számoltak be a rendőrség honlapján a minap. A police.hu közlése szerint egy Somogy vármegyei nő azért kérte a segítségüket, mert augusztus elején a családi háza udvaráról eltűnt Roni, a 2 éves csivavája. Mivel a fekete-fehér kutya soha nem ment ki egyedül az utcára, a nő elkezdte kérdezgetni a szomszédokat, hátha valaki látta házi kedvencét. Az egyik szomszéd el is mondta neki, hogy látta, amint egy, a szomszéd településen élő férfi megáll az autójával a háznál, simogatja a kutyát a kerítésnél, majd beteszi az autójába.

Roni gazdája el is indult a kutyát simogató férfihoz két rokonával. A házhoz érve az ott lakók azt állították, hogy nem látták a kutyát. Az egyik melléképületből azonban kutyanyüszítés hallatszott – a nyári konyha ajtaját kinyitva a bent lévő kutya egyből a bejelentőhöz futott, de valami nem stimmelt a színével.

Amíg Roni eredetileg fekete alapon fehér foltos volt, a melléképületből kiszaladó kutya viszont szinte teljesen fekete volt. Első ránézésre is látszott, hogy a kutyát átfestették.

A Barcsi Rendőrkapitányság munkatársai a 40 éves férfit elfogták, aki be is ismerte, hogy ellopta a kutyát. Úgy mesélte, a csivava magától beugrott az autójába, és nem is festette át, hanem a kutya a nyári konyhában lévő lavórba beugrott, amiben festéket és fáradt olajat tárolt a férfi. Aztán addig hempergett a lavórban, míg tetőtől talpig festékes nem lett.

A rendőrség közlése szerint Roni azóta már ismét eredeti színében él gazdájánál, a hajfestéket is eltávolították róla.