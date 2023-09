Napi több órát gyakorol a műsorra.

Szabó András Csuti a minap a Mokka vendége volt, ahol a Dancing with the Starsban megvalósuló szerepléséről beszélgettek, de reagált azokra a pletykákra is, melyek szerint megkérte volna kevese, Sudár Bianka kezét Párizsban tett látogatásukkor. A feltételezés onnan indult a bulvársajtóban, hogy kiszúrtak a személyi edző kezén egy gyémántgyűrűt, így máris úgy vélték, megtörtént a lánykérés. Az üzletember viszont elmondta, ilyesmiről egyelőre nincs szó, közel egyéves kapcsolatuk alatt ezen még nem is gondoltak, helyette élvezik egymás társaságát.

Arra a kérdésre, hogy barátnője, hogyan érez a Dancing with the Stars-os felkérésével kapcsolatban, így válaszolt:

Egyeztettem róla vele előtte. Nyilván nem tudtam volna elvállalni akkor, ha ez nekem hónapokon keresztül egy olyan problémaforrás lett volna az intim szféránkban, aminél láttam volna, hogy számára kényelmetlen és egy picit szorong amiatt, hogy kit ölelek, hogy ölelek, mennyire van közel hozzám. Ez a része, azt gondolom, rendben van. Nyilván próbálok odafigyelni, hogy ne feszítsem túl a húrt

– mesélte Csuti, aki azt is elárulta, a műsor próbái miatt napi szinten gyakorol táncpartnerével, nem ritka, hogy 3-4 órákat. Ezt viszont kicsit sem bánja, mert úgy véli, ráfér, hiszen tipikusan olyasvalakinek tartja magát, aki egy szórakozóhelyen megtámasztja a bárpultot, és csak néhány ital elfogyasztása után veszi be táncparkettet.