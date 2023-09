Egy szavába kerül, és viszi is nyaralni az adott lányt.

Jelenleg nem vágyik komoly kapcsolatra PSG Ogli, azaz Papp Olivér. A fiatal TikTok-sztár, aki nem csupán arról ismert, hogy luxuséletet él, gyorsan beszél, hanem a szinte szállóigévé vált „kis pénz, kis foci” szövegéről is, jobbnak látja, ha csak ismerkedik, s bár elmondása szerint egy lánynak sok mindenben meg kell felelnie számára, hogy randizni kezdhessen vele, az intelligencia mégsem fontos neki.

Az influenszer a TV2 Kőgazdag fiatalok című műsorában is feltűnik. Érzéseiről egy, a műsor kapcsán adott miniinterjúban is megnyílt.

Nem a hajamra költöm a legtöbbet, hanem ruhákra, meg bulikra. Sajnos ezekre nagyon sokat költök. Egy ideális nőnek nekem nagyon sok mindenben meg kell felelnie. Szerelmet azt nem keresek, mert fiatal vagyok, jóképű vagyok, van pénzem. Minden megvan bennem, ami kell, úgyhogy én most kiélem magam. Inkább most élje ki az ember magát, mint amikor gyereke van, azt' akkor jut eszébe. Úgyhogy én most nem keresek kapcsolatot egyáltalán. Viszont szívesen kiviszek lányokat nyaralni külföldre akármikor egy szóra, ha jól néz ki, nekem más nem is kell. Elvagyunk egész nap ott, lehet felőlem hülye is. Nézzen ki jól, azt' kész