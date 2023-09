Alig keltek egybe, máris bejelentették a gyermekáldást.

Mischinger Péter és kedvese, Judit nemrég házasodtak össze, amely nagy napot barátaikkal és családtagjaikkal tölthették együtt. Az egykori exatlonos a Mokka vendégeként most elárulta, hogy apai örömök elé néz, márciusban ugyanis érkezik a babájuk, akiről már azt is tudják, kisfiú lesz. A kisgyermek nevén is elgondolkoztak már, a sportoló édesapja után a Péter nevet szeretnék neki adni, amire a jövendőbeli nagyszülő teljesen meghatódott.

A házaspár esküvője nem mellesleg igazán egyedire sikerült, ahol a várandós menyasszonynak az esküvői táncba is besegített férje:

Én is beszálltam táncolni a legénybúcsús ruhámban: balettcipő, fehér harisnya, szivárványszínű tütü, atlétatrikó meg unikornisos fejpánt.

Mint mondták, a hagyományos templomi szertartást a zsámbéki romtemplomban tartották, majd Al­más­fü­zi­tőn, a római erődben egy kis gladiátorkodással színesítették a násznép számára a lagzit.

A teljes beszélgetést alább tekintheti meg: