Ő mégis büszkén vonul az utcán.

Idejétmúlt és sztereotip elképzelés, hogy egy férfinak magasabbnak kell lennie a nőnél, akivel egy pár alkot, vallja egy cornvalli szerelmespár, Lizzy Jade Groombridge és James Hitchens, akik már nem érzik kellemetlennek, ha az emberek megbámulják őket az utcán. Nem véletlen nézik meg őket, ugyanis míg a férfi 172 centi magas, addig barátnője 190. Groombridge-ék azonban egyetértenek abban, hogy nem a testmagasságon múlik, hogy működhet-e két fél között a kémia.

James el tud tekinteni a magasságom felől. Ő egy elég férfias férfi, és csak a pozitív dolgokra koncentrál. Én is pozitívan állok ahhoz, hogy a magasságom miatt ennyire kitűnök a tömegből. Meg is bámulnak minket az emberek, rengeteg kérdést is feltesznek. Jobbnak látom, ha önmagam adom, és más nőket is arra bátorítok, hogy merjenek magassarkút viselni