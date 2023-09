Nyaralás közben is csak az üzleten jár esze.

A Kőgazdag fiatalok című reality legutóbbi részében PSG Ogli és újdonsült barátnője, Viki Egyiptomba utazott el nyaralni. A kigyúrt TikTok-sztár feje persze pihenés közben is csak a jó üzleteken jár, és rögtön formabontó ötlete támadt, amint találkozott egy helyi férfi tevéivel. Hirtelen felindulásában azonnal körvonalazódni látszott lelki szemei előtt egy virágzó tevebiznisz, így angolul kezdett el üzletelni az állatok tulajdonosával:

How old are you? No you... in camel