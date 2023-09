Arra is kitért, miért vállalta el a The Voice felkérését.

A The Voice zsűritagja a Meglepetés magazinnak adott interjút, melyben többek közt azt is elárulta, miért vállalta el a tehetségkutató műsorban a coach szerepét. Mint kiderült, maga is egy ismeretlen kislányként kezdte, aki az énektanára biztatására ment el egy operaházi válogatásra.

Az énekesnő fiatalos stílusa és megjelenése is szóba került a beszélgetés során. Miklósa több évtizednyi sikeres munka után, 53 évesen pedig büszkén állítja magáról, hogy sosem járt plasztikai sebésznél.

Nem kivételezik velem a Jóisten, én is öregszem. Persze, ahogy telnek az évek, fontos, hogy ápoltak maradjunk, de ha megpróbáljuk megállítani az időt, az egyre rosszabb lesz. A fiatal lányok legyenek fiatal lányok, a korosodó asszonyok pedig korosodó asszonyok. Amit pedig idővel a tükörben látunk, az megmutatja, hogyan éltünk.

– mondta az énekesnő, aki például szereti a szeme és a szája körüli ráncokat: „Minden küzdelmem ott van bennük, de a sok-sok nevetésem is. Sosem spórolok a mosollyal! Ráadásul az éneklés is elvégzi a bőrömön a maga munkáját, erősiti a mimikámat, igy hát bármilyen beavatkozás felesleges lenne, mert egy héten belül ugyanott tartanék.”

Különben pedig én nem a ráncaimmal foglalkozom, hanem a hivatásommal és a szeretteimmel. A színpadi képeim mellett simán kiposztolom a hivatalos oldalamra a smink és retusálás nélküli fotóimat, mert fontosnak tartom, hogy a nők lássanak ilyen példát is. Máskülönben üveges tekintetű, egyformára szabott arcú és feltöltött szájú emberekkel lesz tele a világ. Kár lenne, mert minden szép, ami egyedi. Meg kell őriznünk, amitől önmagunk vagyunk

– fogalmazott.

(via Blikk)