Nagy csalódás érte a táncművészt.

Széphalmi Juliska kiegyensúlyozott párkapcsolata közel tíz hónap után véget ért. A Madách Színház táncosnője kollégájával Sánta László színésznek volt korábban a párja, akivel egy gyermekük is született, majd válásuk után sokáig szingli volt. Bár sosem tagadta, hogy nagyon megviselte a szakítás, igyekezett nem magába roskadni és inkább válaszokat találni a történtekre.

Azt mondják, minden szakításnak van tanulsága, én már tudom is, ebből mit kell megtanulnom: hogy a munkahelyeden sose jöjj össze senkivel... Pedig látod, nekem ezt már meg kellett tanulnom, hiszen Lacival is együtt dolgoztunk, és azóta is dolgozunk, ami folyamatos konfliktusokat eredményezett. De az érzelmeket, a szerelmet nem lehet irányítani, és belépett az életembe, a szívembe Ricsi