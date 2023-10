Megmutatta, milyen az élete valójában.

Talán nincs is most őszintébb bejegyzés az Instagramon annál, mint amit Amy Schumer osztott meg a platformján. A humorista korábban sem riadt vissza attól, hogy megmutassa természetes arcát, vagy éppen azt, hogy milyen is az élete valójában anyaként, hiszen láthattuk már a szülés utáni, fehérneműs alakját és a császármetszés utáni hegét is. A korábbiakhoz hasonlóan most is egy vicces, egyben tanulságos poszttal jelentkezett: azt szemléltette, mennyire megváltozott az elmúlt tíz évben.

Lapozható bejegyzésének első két képe még 2012-ben készült Schumerről, aki a harmadik felvételen már smink- és retusmentesen látható egy kórházi hálóingben, infúzióra kötve.

Ezúton figyelmeztetném a huszonéves korosztályt: így néztem ki a ti korotokban. Lapozzatok! Ti is így járhattok

– üzente követőinek elrettentésképpen a 42 éves színésznő, akinek kommentben többen jelezték, hasonlóan éreznek az öregedéssel kapcsolatban, mint ő.

(via Unilad)