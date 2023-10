A sztárséf elárulta, soha nem vonzotta a szereplés.

Krausz Gábor a napokban a Joy őszi lapszámának adott interjút, melyben többek között az is kiderült, hogy a véletlen is nagy szerepet játszott abban, hogy végül séf lett. – derül ki a 24.hu szemléjéből.

Mint kiderült, Krauszt fokozatosan kerítette hatalmába a szakma iránti érdeklődés, és később már nem is akart azon kívül mással foglalkozni. Elkezdte egyre komolyabban venni a ranglétrán való feljebb lépést, ezért sokat utazott a világban, hogy a szakma legjavától tanulhasson.

A sztárséf azt is elárulta, sem erős hátszél, sem vendéglátós család nem állt mögötte, és türelmetlenségének köszönhetően sok pofon is érte, miközben türelmetlenül igyekezett előrébb lépni. Mint mondta, a tévézést illetően korábban egyáltalán nem vágyott arra, hogy showműsorokban szerepeljen. Egy casting során a szerencsés együttállásnak és véletlennek köszönhetően a szerkesztők által kiválasztott személy visszamondta a munkát, így ő kapta meg helyette a lehetőséget.

Minden séf egy picit hiú, nárcisztikus valamilyen szinten, hiszen önmagát mutatja meg egy ételben, egy menüsorban. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem érdekelt soha az ismertség vagy az elismertség, de a tévézés kicsit sem. Most már tudom, hogy azért, mert nem volt önbizalmam, ami a mai napig így van. Lehet, hogy ez kívülről nem látszik, de most is feszélyezve érzem magam a kamerák előtt