„Mindennap újult erővel vérezteted be a hangszálaidat” – szúrta oda Vastagné Domján Evelinnek.

A Nyerő Páros című sztárpárshow kedd esti epizódjában látható tengeri játékba is heves vérmérséklettel vetette bele magát Vastag Csaba felesége, Vastagné Domján Evelin, amit a műsorvezető, Sebestyén Balázs sem tudott szó nélkül hagyni. A párok feladata ebben a játékban ezúttal az volt, hogy együtt horgásszanak össze öt olyan tulajdonságot, ami a sztárpárshow többi játékosa szerint illik rájuk. Az énekes neje mindeközben egy kötélen lógott, a tériszonya miatt pedig be is parázott, s a korábbi feladatokhoz hasonlóan most is sikoltozva, kiabálva utasítgatta férjét.

Domján fülbántó ordítozásából Sebestyén viccet is csinált.

Szívesen elmennék veletek egy lakógyűlésre

– jegyezte meg a műsorvezető a fiatal nőnek, majd az alábbi párbeszéd hangzott el köztük.

– Nem szoktál estére berekedni, Evelin? Soha nem rekedsz be? – kérdezte Sebestyén. – Eszem a mézet! – vágta rá Vastag Csaba felesége, akinek a tévés nem igazán hitt. – Igen, az segít? Mert mindennap újult erővel vérezteted be a hangszálaidat.

Sebestyén szerint Vastagéknál a karácsony sem telik csendességben. Domján Evelin lobbanékonyságát a hétfői, vízvezeték-összeszerelő feladatban is kommentálta.

A páros végül teljesítette a feladatot, de amikor Vastag Csaba megjegyzést tett Evelin súlyára, a lány egyből visszaszólt férjének.

(via RTL)