Nagy kár, hogy már véget értek a forgatások.

Király Linda szombat este bemutatott táncprodukciójával belopta magát Jákob Zoltán szívébe! A Dancing with the Stars háttérműsorának, a Dirty Dancing eheti egyik sztárvendégeként az üzletember is értékelte a látottakat, az énekesnő pedig a jelek szerint mély nyomot hagyott benne – Emilio hozzá intézett kérdésre bevallotta, vinné őt A Nagy Ő-be.

Persze, igen! Én felnézek rá!

– árulta el az agglegény, aki már a beszélgetés legelején kijelentette, nagyon tetszik neki, ahogy Király beleéli magát a táncokba.

Rajta kívül egyébként Sydney van den Bosch-t is kiszemelte, mint elárulta, örömmel adott volna a szépségkirálynőnek is egy rózsát, azaz egy újabb esélyt, a nézők azonban végül nem így döntöttek, és kiszavazták őt a műsorból.