Hegyes Berci szerint a férfiak talán még jobbak is idén, mint a női szereplők.

A Mokka vendége volt péntek reggel Lissák Laura és Hegyes Berci. A Dancing with the Stars két profi táncosát az új évad eddigi tapasztalatairól faggatták a műsorvezetők. Szerintük idén jóval egyenlőbbek az erőviszonyok, mint ahogy azt az előző szériákban láthattuk, ugyanakkor kiszámíthatatlanabb is egy-egy pár sorsa. Ezzel Lissák is egyetértett:

„Én azt gondolom, hogy szerintem talán az idei mezőny a legerősebb. Ez a csapat nagyon ott van a szeren.”

„Szerintem most a férfiak idén egy hangyányit erősebbek” – osztotta meg véleményét Hegyes, a táncosnő pedig kiegészítette gondolatmenetét.

„Most valahogy különösen nagyon motiváltak a fiú sztárok. Mindenki nagyon élvezi, mindenki nagyon meg szeretné mutatni, és mindenki nagyon készül. Nem is merül fel a fejükben, hogy jó, nekem ez így elég volt.”