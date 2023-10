Azt, hogy rendkívül erősre sikeredett a Stranger Things című Netflix-sorozat negyedik évadának záróepizódja, az is bizonyítja, hogy sokan máig sem tudták túltenni magukat rajta. A sokak által kedvelt karakter, Eddie Munson halála igazi tragédia, ahogyan az is sokkoló, hogyan alakult Max Mayfield sorsa. Az évad főszereplőjévé előlépő vörös hajú lány Vecna támadása után a levegőbe emelkedett, eltörtek a végtagjai, és meg is vakult, ami bár hátborzongató, de van, akire inspirálóan hatott. Egy cukrászt például annyira megihletett az évadfinálé szóban forgó jelenete, hogy nem kevesebb mint 60 óra alatt egy nem mindennapi tortát készített belőle.

Jenny Chambers tortája igazi műalkotás. Annyira realisztikus lett, hogy a cukrásznak a készítéskor arra is figyelnie kellett, hogy behúzza a sötétítőket, mert megesett, hogy a járókelők azt hitték: egy igazi holttest lóg a konyhájában. A Max Mayfieldet ábrázoló édesség egyébként 20 kilós, és rengeteg cukormáz kellett hozzá. Sokak szerint annyira hasonlít a Stranger Things-karakterre, hogy jó néhány sztár viaszszobra elbújhat mellette. Dwayne Johnson és Lil Wayne például úgy vélik, viaszmásaik nem sikerültek valami jól. Travis Barkernek ugyanakkor nem lehet oka panaszra.