Nagy Ervin számára nem csak egy kolléga, hanem az egyik legjobb barátja is.

Ahogy arról az Index is beszámolt, vasárnap kiütéses győzelmet aratott Árpa Attila Nagy Ervinnel szemben a Sztárbox első mérkőzésén. A másfél percig tartó meccs mély nyomokat hagyhatott a nézőkben, legalábbis a közösségi oldalakon sorra érkeztek bíráló hozzászólások a Kincsem színészének teljesítményéről, de beleállt többek között Zámbó Krisztián is.

Most Molnár Áron, a Sztárbox másik versenyzője állt ki kollégája mellett egy nagy lélegzetvételű Instagram bejegyzésben, és a színészt ekézőknek üzent:

„Ervin az egyik legjobb barátom. Teljes vállszélességgel állok ki mellette.

Mert én utánaszámoltam és 10 bunyóm volt 100 kg feletti boxolókkal. Mind igen emlékezetes volt.. Az egyik után 1 hétig nem tudtam normálisan rágni, volt, amikor az orromra kaptam párat, ami után 2 hétig sípolt az orrom, ha levegőt vettem és az első gyomrosomat is 100 kilóstól kaptam, ami után 3 napig nem igazán tudtam normálisan lélegezni. Biztos lehet hibákról beszélni, de tényleg, csak azt kérem az összes fanyalgótól, hogy miután az újszülött ikrekhez felkelnek éjjelente nap mint nap, forgatnak, próbálnak, játszanak esténként, emellett járnak edzésekre, álljanak már oda egy olyan meccsre, amit millióan néznek élőben az egész országban, őrizzék meg a hidegvérüket a ringben és bunyózzanak taktikusan” – írta a színész, majd kiemelte, Nagy korrekten, kifogások keresése nélkül fogadta a vereséget.

Beleállt. Mint ahogy beleáll olyan közügyekbe is, amelyekbe senki nem mer. Nem most került életében először padlóra, nem most veszített el először csatát, de mindig felállt és ment tovább és megy tovább, mint egy igazi harcos! Bár minden fanyalgó ennyire tökös lenne, ennyire vállalná a felelősségét és ennyire beleállna közügyekbe. Csak hát ugye pofázni a pult mellől mindig könnyebb.. Csináljátok utána