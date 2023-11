Letaglózta, hogy nem őt választották.

Hosszú heteken át tartó küzdelmek után véget ért a Nagy Ő, melyben tizenhét hölgy versengett Magyarország 39. leggazdagabb embere, azaz Jákob Zoltán szívéért. A milliárdos üzletember a legutóbbi adásban hat lányt is hazaküldött, így a fináléban már csak ketten maradtak versenyben a kegyeiért, Bettina és Nati, az évad legfiatalabb szereplője. A nehéz döntést végül saját elmondása szerint az eszére hallgatva hozta meg Jákob, aki Natit küldte haza,

A 20 éves egyetemista teljesen magába zuhant a Nagy Ő döntése miatt, sokáig csak a könnyeivel küszködött a kamerák előtt, mikor arról kérdezték, milyen érzések kavarognak benne. Mint mondta, nagyon csalódott, hogy az üzletember más érzelmeket táplált felé, mint ő a férfi iránt.

Elmondta, hogy nagyon jól érezte magát velem, és hogy nem fog elfelejteni. Hát, legyen így… Én is szép emlékekkel gondolok rá, kívánom neki, hogy legyen boldog, egészséges és szerencsés. Most kicsit romokban vagyok, de mindig felállok, bármi is történjék. Ettől függetlenül én is boldog életet fogok élni, és keresem az igazit