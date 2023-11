Íme a randivlog.

Megejtette első kamerán kívüli randiját választottjával Jákob Zoltán. Mint ismert, múlt vasárnap este került adásba a TV2 Bachelor – A Nagy Ő című párkereső realityjének utolsó epizódja, melyből kiderült, hogy a körmöskirálynak is becézett milliárdos üzletember szívét nem a 20 éves Kozelkin Nati, hanem a 31 éves Hajnal Bettina nyerte el. Azt már sejteni lehetett, hogy jó viszonyban maradtak, főleg, hogy a finálét követő reggelen a Mokka című reggeli műsorban is együtt jelentek meg. Elmondták, hogy most, hogy debütált az utolsó adás, bátran folytatják tovább az ismerkedést, mivel a forgatást követő hónapokban nem is találkoztak, nehogy lebukjanak.

Első kamerák nélküli randijukra a budapesti Kollázs étteremben került sor, ahol nagyon jól érezték magukat. Erről tanúskodik egy TikTok-videó is, Hajnal Bettina ugyanis megörökítette, hogyan készülődött az első igazi randira, de az étteremben is felvett pár pillanatot. A Nagy Ő választottja nem bízta a véletlenre a dolgot: fodrásznál is járt. Jákobbal az étteremben több csókot is váltottak egymással – még kaviárevés közben is puszilgatták egymást.

A rcukról levakarhatatlan volt a mosoly, ami a követőknek is feltűnt. A TikTok-felhasználók elárasztották kommentekkel a videót: többen sok boldogságot kívántak a párnak, megjegyezve: Jákob Zoltán a lehető legjobb nő mellett döntött. Ön mit gondol?