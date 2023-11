Pontosabban két huskyval.

Fergeteges videofelvételt szolgáltatott a The Poke című portál arról a pillanatról, amikor két kutya váratlanul összefutott egy robotkutyával az esti séta közben. Pár éve még elképzelhetetlen volt az ilyesmi, mostanra azonban ilyen-olyan formában, különböző feladatok ellátására több cég is fejlesztett már robotkutyákat – például az Unitree és a Boston Dynamics –, de még mindig nagy szenzáció, ha valaki testközelből szemügyre veheti, hogyan is működnek, mozognak ezek a „lények”.

Ezért is gyűlt össze olyan sok járókelő az utcán a minap, amikor egy fejetlen kutyára hasonlító robot találkozott hús-vér verziójával. Rögtön kettővel is. Azon pedig, ahogy a két szibériai husky reagált a robotebre, most jót szórakoznak az internetezők.

A Redditen közzétett posztból nem derül ki, hol készült a felvétel, az azonban jól látható, hogy a huskyk milyen izgatottak lettek az ugráló, topogó robotot látva. Egyikük meg is szagolta a roboteb „fenekét”, mint azt valódi ebtársai esetében szokta. A kommentelők közül erre csodálkoztak rá a legtöbben.