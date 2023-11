Látványos videót osztott meg.

Azt követően, hogy kiütéses győzelemmel nyert Széki Attila, azaz Curtis ellen a Sztárbox című műsor vasárnap esti adásában, Szegedi Fecsó azt is tudatta a tévénézőkkel, hogy hamarosan új taggal bővül a családja. A realityszereplő-üzletember immáron háromszoros apuka lesz, amire nagyon büszke.

Már azt is tudni lehet, hogy párja, Géczi Beatrix, aki Blondie művésznéven már több klipet is kiadott, első közös gyermekük, Elliot után ismét kisfiút hord a szíve alatt. A baba nemét a szerelmesek és vendégeik egy fényűző babaváró buli keretein belül tudták meg nemrég, amelyről Szegedi hétfő délelőtt egy felvételt is közzétett.

Nagyon várunk

– írta Szegedi kedvese a videóhoz. Az üzletember a ringben azt is elárulta, hogy harmadik kisfia jövő áprilisban fog megszületni.

Mint ismert, Szegedi Fecsó első gyermeke, Edward Vasvári Vivien modell-üzletasszonytól született. Géczi Beának szintén van egy kisfia egy korábbi kapcsolatából. Medox édesapja Mandula Ádám rapper, aki korábban több realityben is feltűnt.