Az állatokat is meglepheti egy hirtelen jött esőzés; ilyenkor kénytelenek ott találni menedéket, ahol az égi áldás éppen éri őket. Egy ilyen pillanatot örökített meg egy 51 éves természetfotós, Ilana Koopman is, aki két erdei fülesbaglyot kapott lencsevégre, amelyek – a kivételes felvételek tanúsága szerint – nem is nagyon zavartatták magukat egy kis csapadék miatt.

Olyan, mintha az egyik bagoly azért tartaná a másik feje fölé a szárnyát, hogy az kevésbé ázzon meg. Ezek a baglyok már megszokták az embereket, ezért elég közel lehet merészkedni hozzájuk, hogy lefotózzuk őket

– magyarázta a fotós, aki a képeket Hollandiában, Lunteren kisvárosában lőtte.