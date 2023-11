A DWTS-nek köszönhetően ismerték meg egymást.

Megható produkcióval lépett a Dancing with the Stars stúdiójának parkettjére előző héten Krausz Gábor és Mikes Anna, akik a Szépség és a Szörny egyik jelenetéből merítettek ihletet. A táncpáros előmenetele elképesztő, annak ellenére, hogy Krausz az elején többször is visszautasította a műsor felkérését.

Mostanra viszont teljesen egymásra hangolódott a két fél, és közös munkájuk pedig egyre gördülékenyebben működik. A táncosnő most Instagram-oldalán mutatta meg, milyen volt az első közös fotójuk, mikor a táncműsor kapcsán megismerkedtek egymással.

Ez volt az első találkozásunk, az első képünk. Emlékszel?

– írta Mikes a közös szelfijük mellé, amelyre a sztárséf három szemüket forgató emojival reagált a hozzászólásban.