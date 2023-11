A népszerű színész egy újabb sikeres franchise-hoz csatlakozhat.

Fotó: Arturo Holmes / Getty Images Hungary

Pedro Pascal egybehangzó sajtóértesülések szerint tárgyalásokat folytat Reed Richards, azaz Mr. Fantastic szerepéről a Matt Shakman rendezésében készülő Fantasztikus Négyes rebootjában – írja a Variety.

Mint ismeretes, a Disney tulajdonában lévő Marvel filmstúdió még 2019-ben szerezte meg a Fantasztikus Négyes jogait, amikor a cég egyesült a Foxszal. Stan Lee és Jack Kirby képregényes szuperhőscsapatának történetét egyébként 2005-ben már mozivászonra vitték, amiben Chris Evans, Jessica Alba, Michael Chiklis és Ioan Gruffudd játszották a címszereplőket, és két évre rá még folytatást is kapott.

A legutóbbi adaptációra aztán 2015-ig kellett várni a rajongóknak, ami akkor Michael B Jordan, Kate Mara, Miles Teller és Jamie Bell főszereplésével jelent meg. Érdemes hozzáfűzni: mindhárom alkalommal hatalmas bukásnak könyvelhetők el a mozik, de talán majd Pascal hozza el a remélt megváltást. A The Last of Us és A Mandalóri című sorozatok sztárja már több ízben bizonyított, ami a fanoknak bizakodásra adhat okot.