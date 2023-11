Sokak szerint elég tiszteletlen dolog Jézussal reklámozni.

Brazíliába érkezett a The Eras Tour és Taylor Swift, akit nem szokványos módon vártak a helyiek.

Az énekesnő tiszteletére projektorokkal egy olyan pólót vetítettek a Rio de Janeiró-i Megváltó Krisztus szobrára, amelyet Swift is viselt a You Belong With Me című számának videóklipjében, csak az ott szereplő feliratot ezúttal „Üdvözlünk Brazíliában!” szövegre cserélték.

A popsztár egyelőre nem reagált az akcióra, de a jelek szerint az internetezők tetszését nem igazán nyerte el a dolog.

„Nem vagyok keresztény, de tényleg óriásplakátnak használták Jézus Krisztus szobrát?”

„Ez kínos, sajnálom a brazil embereket.”

„Túl sok ember a megszállottja már, kezd ez az egész kicsúszni az irányítás alól.”

„Nem is vagyok vallásos, de ezt eléggé elcseszettnek találom.”

„Egy popénekes szarját Jézusra pakolni, ez a legrosszabb dolog, amit valaha láttam. Mivé lesz ez a világ?”

„Hinduként is sértőnek éreztem ezt a mértékű tiszteletlenséget Jézus felé” – érkeztek sorra a hozzászólások.