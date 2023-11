Aggódott érte.

Mint ismert, a Sztárbox utolsó negyeddöntőjében, azaz múlt vasárnap este Rácz Jenő és Kabát Péter mérkőztek meg egymással a férfi középsúly kategóriában, az pedig, hogy a Michelin-csillagos séf úgy kiütötte az egykori újpesti focistát, hogy az pár másodpercig eszméletlenül feküdt a ringben, most is sokakat foglalkoztat. Az egykori válogatott labdarúgó elárulta, számos együttérző üzenetet kapott a kórházi kivizsgálása alatt – mint kiderült, a CT kimutatta, hogy nincsen semmi baja –, s többek között Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel is váltott pár szót.

A Rácz elleni meccsen történtek után Szijjártó telefonon is beszélt Kabáttal, akiért nem titkoltan nagyon aggódott, s a lelkére kötötte, hogy ilyesmit soha többé ne csináljon.

Honvéd-szurkolóként régebben az egyik kedvencem volt, aztán egy jótékonysági akció keretében is találkoztunk egymással. Kifejezetten kedvelem, és aggódtam érte, látva az ütést, amit bekapott, ezért érdeklődtem nála, hogy hogy van. Aztán telefonon is beszéltünk, és megnyugtatott, hogy minden rendben, aminek nagyon örültem, és mondtam neki, hogy többet ilyen hülyeséget ne csináljon

– nyilatkozta a naphire.hu-nak a külügyminiszter.