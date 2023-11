Jelenleg egyikük sincs a legjobb formájában.

Janicsák Veca előző vasárnap a Sztárboxban pontozással győzelmet aratott Szabados Ági felett, ezen héten pedig már a döntőbe jutásért fog szorítóba lépni Berki Mazsi ellen. Most a Reggeliben latolgatta az esélyeket az összecsapást megelőzően. Mint kiderült, a Szabados elleni mérkőzését még nem heverte ki az énekesnő, de Mazsi sincs a legjobb bőrben, ahogy azt az influenszer közösségi oldalán megosztotta.

– osztotta meg gondolatait a mérkőzésről Janicsák, aki szerint ellenfele talán kissé alábecsülte őt.

A műsorvezetőket az is érdekelte, hogy az énekesnőnek elegendő-e a két meccs közötti egy hét a felkészülésre és a pihenésre.

Abszolút nem elég a regenerálódásra. Sajnos nekem egy térdsérülés nehezíti az egész munkafolyamatot, ami ráadásul most ki is újult. Úgyhogy ez most nem lesz annyira egyszerű, de úgy tudom, hogy a Mazsi sincs annyira remek állapotban. Ez most úgy érzem, kicsit a rehabmacák csatája lesz ezen a hétvégén