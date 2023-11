De azzal nagyon.

Mikes Anna birkatürelmű emberként ismerte meg a Dancing with the Stars című show-műsorra való felkészülés során Krausz Gábort, aki maga sem tagadja, hogy elég nehéz kihozni őt a sodrából. A sztárséf azt mondja, csak néhány kivétel akad, amivel fel lehet idegesíteni őt, de a táncosnőnek ez még nem sikerült. Ez abból a videós interjúból derült ki, melyben Krauszékat arról faggatták a TV2-n, hogy mennyire ismerik egymást.

„Gábor nagyon türelmes ember. Szóval szerintem tényleg valami nagy dolognak kellene történnie, amivel ki tudnálak akasztani. Erre még nem volt példa. Mondjuk, én türelmetlen vagyok, és amikor türelmetlen vagyok, az neki nem tetszik. De, mondjuk, ebből nagyon nagy vita nem szokott lenni. Nagyon birkatürelme van” – mondta el táncpartneréről Mikes, mire Krausz átvette a szót.

Mondjuk, ha a hajamba beletúrsz, vagy éppen a hajam elmegy, arra tudok morcos lenni. De amúgy másra nem

– vallotta be a séf, aki a táncosnővel egészen a Dancing with the Stars döntőjéig menetelt.